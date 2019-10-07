معلوف دعا للانعطاف نحو اصلاحات بنيوية في الموازنة

حذّر النائب ادغار معلوف من الاستمرار في الاتجاه نفسه ماليا واقتصاديا، داعيًا الى الانعطاف نحو اصلاحات بنيوية في الموازنة كي لا تكون موازنة رقمية فقط من دون إصلاحات حقيقية.
ولفت في حديث إذاعي إلى انه "هناك أوراقًا كثيرة مطروحة فقبل اللجوء الى اي اجراء ضريبي جديد يجب التأكد كأفرقاء سياسيين من أنه تم اتخاذ اجراءات في ما خص التهرب الضريبي وغيرها من الخطوات للحد من الهدر والفساد فلا أحد يريد تحميل المواطنين اعباء جديدة".
وعن العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، أكد معلوف انها جيدة "فالتيار الوطني مكون اساسي في حكومة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والحوار مطلوب اليوم للخروج من المأزق".
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