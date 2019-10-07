محفوظ: يجب عدم تحميل الاعلام ثمن المناكفات السياسية

أوضح رئيس "​المجلس الوطني للاعلام​" ​عبد الهادي محفوظ أن "الاجتماع مع ​المواقع الالكترونية​ اليوم هو إستكمال للاجتماعات السابقة ودعوة لهذه المواقع لحمايتها"، مشيرا الى ان "هناك عددا كبيرا من هذه المواقع يزيد عن 600 موقع وغالبية العاملين فيها غير اعلاميين"، مؤكدا انه "يجب عدم تحميل الاعلام ثمن المناكفات السياسية".

وفي حديث اذاعي ضمن برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشيع عبود، لفت محفوظ الى ان "البعض يحاول التصوير اننا نريد الاقتصاص من هذه المواقع وهذا الامر غير صحيح"، معتبرا "اننا في ​لبنان​ نعيش ازمة عميقة والاعلام ليس المسؤول عنها وانما عليه المساهمة في ايجاد المخارج لهذه الازمة وعليه ان يتجنب ما يمكن ان يؤدي الى انزلاق الامور الى الهاوية".

