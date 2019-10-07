جنبلاط تعليقا على مقالة روبرت فيسك: مخزية ومثيرة للاشمئزاز

علق رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التوال الإجتماعي، على مقال الصحافي ​روبرت فيسك​، التي نشرت في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قائلا: "يا لها من مقالة مخزية ومثيرة للاشمئزاز لروبرت فيسك تتجاهل ​لبنان​ وتتمنى له العودة الى قبضة سوريا وإرهابه لأنه لم يستطع الحصول على بعض الدولارات من البنك"، مضيفا: "لم أكن أعتقد أنه سيصل إلى هذا المستوى من الإنحطاط الفكري".

وكان فيسك قد كتب مقالاً تناول فيها الوضع الإقتصادي في لبنان، معتبراً أن الحل الوحيد ليتحسّن الوضع هو أن يعود لزمن الوصاية السورية.