وزير الإقتصاد الإماراتي: لبنان لديه القدرة ليصبح قوى اقتصادية صاعدة في المنطقة

أعلن وزير الإقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة له خلال إفتتاح مؤتمر "الإستثمار اللبناني- الإماراتي" "أننا نتطلع الى زيادة المشاريع الإستثمارية والأنشطة التجارية بين بلدينا ولتحقيق ذلك نحن بحاجة الى مواصلة الحوار والتعاون"، مشيرا الى "أننا خلال هذا المؤتمر، سنبحث كيفية تطوير بيئة الإستثمار باشلراكة بين القطاعين الخاص والعام وسنركز على القطاع الزراعي وعلى آفاق التعون في البيئة والبنية التحتية والنفط والغاز بالإضافة الى القطاع المصرفي".
وشدد المنصوري على أن "الإقتصاد الإماراتي هو أحد أقصوى الإقتصادات المتنوعة في العالم، وإنطلاقا من رؤية قيادتنا، تبنينا نموذجا إقتصاديا يقوم على المرونة"، مبنيا أن "الإنجاز المتميز الذي حققته دولتنا هو في مجال الفضاء من خلال رحلة رائد الفضاء الإماراتي الى المحطة الدلوية ورصد هذه الرحلة بأقمار صناعية إماراتيةمئة بالمئة، وهذا يبين عزمنا لبناء الإقتصاد المعرفي".
وأكد أن "القطاعات الإقتصادية في لبنان أثبتت قدرتها على توليد فرص مهمة في الشراكة والتعاون وشركاتنا بما لدنها من خبرات ونجاح تبدي اهتماما في بناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص اللبناني والعمل لإزالة العوائق. فعالم اليوم مليء بالتغيرات والتحديات الإقتصادية، فالنزاعات التجارية والصراعات السياسية تخيم، لكننا نؤمن أن لبنان لديه القدرة ليصبح قوى اقتصادية صاعدة في المنطقة ونحن على استعداد لنكون شركائكم في ذلك".
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