قسد: لن نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن أراضينا في مواجهة العمليات العسكرية التركية

أكدت "​قوات سوريا الديمقراطية​" انه "لن نتردد لحظة واحدة في الدفاع عن أراضينا في مواجهة العمليات العسكرية التركية".

وفي وقت سابق أكد متحدث باسم الرئاسة التركية ان "المناطق الآمنة في شمال سوريا تهدف إلى تطهير الحدود من العناصر الإرهابية وعودة اللاجئين إلى سوريا".