قوات سوريا الديمقراطية: أي هجوم تركي سيؤدي لإنعاش تنظيم داعش

حذرت ​قوات سوريا الديمقراطية​، وهي تحالف بين فصائل كردية وعربية تدعمها ​واشنطن​، من أن "الهجوم الوشيك الذي تهدد ​تركيا​ بشنّه على مناطق سيطرتها سيقوض الجهود التي بذلتها للقضاء على ​تنظيم داعش​ وسيسمح بعودة قادة التنظيم المتوراين في الصحراء".

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