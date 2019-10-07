مقتل شخصين على الأقل وإنقاذ 22 من مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

أعلنت قوات حرس السواحل الإيطالية أن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما عندما غرق مركب كان يحمل عشرات من المهاجرين قبالة ساحة جزيرة لامبيدوزا جنوبى صقلية، مشيرة الى أن سفن إنقاذ انتشلت 22 شخصا من المركب، وإن عمليات البحث عن ناجين جرت بعد تلقى بلاغ فى ساعة متأخرة من مساء أمس أن مركبا يحمل نحو 50 شخصا يواجه مشكلات.
وأوضحت القوات في بيان أن سفنا من حرس السواحل وشرطة الجمارك وصلت إلى المركب الذى انقلب في أمواج متلاطمة على بعد نحو ستة أميال بحرية من ساحل لامبيدوسا.
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