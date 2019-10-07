مقتل شخصين على الأقل وإنقاذ 22 من مركب يقل مهاجرين قبالة صقلية

أعلنت قوات حرس ​السواحل الإيطالية​ أن ما لا يقل عن شخصين لقيا حتفهما عندما ​غرق مركب​ كان يحمل عشرات من ​المهاجرين​ قبالة ساحة جزيرة لامبيدوزا جنوبى ​صقلية​، مشيرة الى أن سفن إنقاذ انتشلت 22 شخصا من المركب، وإن عمليات البحث عن ناجين جرت بعد تلقى بلاغ فى ساعة متأخرة من مساء أمس أن ​مركبا​ يحمل نحو 50 شخصا يواجه مشكلات.

وأوضحت ​القوات​ في بيان أن سفنا من حرس السواحل وشرطة ​الجمارك​ وصلت إلى المركب الذى انقلب في أمواج متلاطمة على بعد نحو ستة أميال بحرية من ساحل لامبيدوسا.