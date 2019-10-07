رأى مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي ان "الأعداء يسعون لإثارة التفرقة بين إيران والعراق"، ولفت إلى ان "إيران والعراق شعبان ترتبط قلوبهما وأرواحهما وسوف يزداد هذا الارتباط قوةً يوماً بعد يوم"،
وأكدت وكالة "ارنا" الرسمية أن تصريح المرشد الأعلى يأتي تعليقاً على الأحداث الأخيرة في العراق.
يذكر انه قتل أكثر من 100 شخص في العراق منذ اندلاع مواجهات الأسبوع الماضي بين متظاهرين وقوات الأمن. ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.
وحضت إيران مواطنيها الذين يعتزمون المشاركة في الحج في العراق إلى إرجاء سفرهم للبلاد بسبب أعمال العنف.
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: الأعداء يسعون لإثارة التفرقة بين إيران والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.