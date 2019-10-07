خامنئي: الأعداء يسعون لإثارة التفرقة بين إيران والعراق

رأى مرشد الثورة ال​إيران​ية ​علي خامنئي​ ان "الأعداء يسعون لإثارة التفرقة بين إيران و​العراق​"، ولفت إلى ان "إيران والعراق شعبان ترتبط قلوبهما وأرواحهما وسوف يزداد هذا الارتباط قوةً يوماً بعد يوم"،

وأكدت وكالة "ارنا" الرسمية أن تصريح المرشد الأعلى يأتي تعليقاً على الأحداث الأخيرة في العراق.

يذكر انه قتل أكثر من 100 شخص في العراق منذ اندلاع مواجهات الأسبوع الماضي بين متظاهرين وقوات الأمن. ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.

وحضت إيران مواطنيها الذين يعتزمون المشاركة في الحج في العراق إلى إرجاء سفرهم للبلاد بسبب أعمال العنف.