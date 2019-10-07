القوات العراقية تعترف بإستخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن ​القوات العراقية​ إعترفت بـ"إستخدام مفرط" للقوة ضد المتظاهرين غداة مقتل 13 شخصاً ليلاً.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي أعلن يوم أمس أن "104 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد"، مشيراً إلى ان "ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين القتلى"، لافتاً إلى أن "51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين".

وأكد أن "هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين"، مشيرا إلى أنه "تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين"، لافتاً إلى أنه "لم يكن هناك أي تصادم بين المحتجين والقوات الأمنية"، مضيفاً "الداخلية فتحت تحقيقا في الاعتداءات التي طالت وسائل إعلامية".