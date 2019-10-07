معاناة مرضى «الهيموفيليا» بعد انقطاع التزويد بالأدوية.. الجمعية المعنية: لا صلة لنا بالأدوية منتهية الصلاحية

انقطعت الأدوية التي كانت تصل إلى المئات من الأشخاص من مرضى «الهيموفيليا» بمنطقة آسفي ونواحي، ودخل هؤلاء في أوضاع اجتماعية مزرية وفقًا لإفادات عدد منهم للجريدة، إذ تعذر عليهم الوصول إلى هذه الأدوية، حيث أعلنَ رئيس الجمعية الوطنية لمرضى الهيموفيليا على المستوى الوطني حسن الميراني العلوي، تجميد فرع جهة مراكش آسفي بعدما دخل في نزاع مع الكاتب العام للجمعية، وفجر الكاتب العام بدوره قنبلة من العيار الثقيل، تتعلق بمشاركة الجمعية في توزيع أدوية منتهية الصلاحية على المرضى، وهي الاتهامات التي يرفضها رئيس الجمعية وينفيها تماما.

وكشفَ الكاتب العام الذي تمت إقالته بقرار من المكتب التنفيذي للجمعية لـ»أخبار اليوم»، أنّ مرضى الهيموفيليا، بعد تجميد الفرع، باتوا يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى الأدوية، ويتدبرون أوضاعهم من «المحسنين» ومساعدة بعض الأطباء.

ويتهيأ المرضى وذووهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية بالرباط، تزامنًا مع يوم الخطة الوطنية لمكافحة مرض «الهيموفيليا» وذلك في 28 من أكتوبر الجاري، للمطالبة بكشف ملابسات وصول «أدوية منتهية الصلاحية» إلى المرضى، والمطالبة بإصلاح الوضع عبر برمجة أدوية ذات آجال معقول، كما يُطالب «الغاضبون» من المرضى، بكشف أسباب تجريد الكاتب العام من مهامه، وفقًا لما أكده الكاتب العام الذي جرى إقالته من مكتب الجمعية «ياسين السقنطاي» لـ»أخبار اليوم».

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وعادَ رئيس الجمعية «حسن الميراني العلوي» لتأكيد على أنّ الكاتب العام للجمعية لم يتم تجريده من صلاحياته كما يدعي من قبل، مشيرًا إلى أنّ الجمعية وظفت أحد الأشخاص، يتقاضى أجرًا مقابل عمله، للقيام ببعض المهام التي كانَ من المفترض أن يقوم بها “الكاتب العام”، وأضاف أن الكاتب العام اختلف معه مكتب الجمعية حول عدة نقاط وجرى التصويت ضدها بالإجماع، غير أنه لم يمتثل للقرارات التنظيمية، وقام بتحريض المرضى ضد مكتب الجمعية، إضافة إلى أنه قامَ بتأسيس فرع جهوي للجمعية دون موافقة مكتبها، بحسب قوله.

ومن جهته أخرى، أوضحَ رئيس الجمعية الوطنية لمرضى الهيموفيليا، من خلال توضيح توصلت به «أخبار اليوم» بنسخة منها، أن المشكل مع الكاتب العام للجمعية لا يخص الأدوية، بل يتعلق بتصرفاته غير المسؤولة وغير القانونية والمفصلة في محضر الإقالة بتاريخ 26 غشت 2019 وبلاغ الجمعية المؤرخ في 27 غشت 2019، وأضاف مكتب الجمعية، أن تجميد مكتب الفرع بأسفي لا يؤثر على العلاقة التي تربط الجمعية بالمصابين بالهيموفيليا التابعين لهذه الجهة في حقهم في الاستشفاء كباقي جهات المملكة.

وخرج مكتب الجمعية عن صمته، بخصوص أدوية منتهية الصلاحية، والتصريحات السابقة لرئيس الجمعية، إذ قال توضيح الجمعية إنّ موضوع «الأدوية منتهية الصلاحية» حصل فيه تأويل، وأكدت الجمعية أنها ليس لها أي صلة بأي أدوية منتهية الصلاحية ولا لوزارة الصحة ولا الأطباء، بل إن كل الأدوية الموجهة للمراكز الاستشفائية تخزن وتوزع عبر المصالح الطبية المختصة لوزارة الصحة وفي ظروف جيدة، بحسب نص التوضيح.