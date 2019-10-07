مدرب برشلونة: خضنا مباراة معقدة ومهمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، سعادته بفوز فريقه على إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء "كانت مباراة معقدة ومهمة، الشوط الأول كان صعبًا، والخصم كان له عدة فرص.. بدأوا المباراة بالضغط، لكن تركوا مساحات قمنا باستغلالها وكانت المفتاح".

وأضاف "إشبيلية دخل المباراة بقوة وخلق لنا مشاكل، خاصةً على الأطراف، رغم أنه لعب مباراة الخميس الماضي.. عندما يبادلونك الهجمات، الحل يكون بضربة قوية".

وعن طرد أراوخو وديمبلي، قال "ربما لم يكن خطأ أراوخو يستحق الطرد في أول مشاركة له، ولا أعرف ما إذا كان على "الفار" مراجعة هذه اللقطات أم لا.. طرد ديمبلي لغز، فلا أعرف ما قاله للحكم".

واستطرد "بالنسبة لي، كنت بعيدا عن اللعبة، لكن لا أعتقد أنها تستحق احتساب خطأ على أراوخو.. أعتقد أن قرار الحكم كان قاسيا".

وواصل "يتعين علينا تحسين بعض الأمور، لكن كان من الضروري بالنسبة لنا تخطي إهدار النقاط في بداية الموسم، والذي كان غريبا، فنحن نريد دائمًا الفوز، كما فعلنا في دوري الأبطال واليوم، ومن الجيد أننا وصلنا إلى ما نحن عليه الآن".

وحول توديبو، أجاب "هو لاعب نتوقع منه الكثير، لديه الفرصة للتحسن، وفي المستقبل قد يكون مهما، وفي الوقت الحالي أيضًا، وفي المباريات المقبلة قد يشارك".

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واستكمل "سيميدو؟ أراه جيدا، حين لعب في مركز الظهير الأيسر كان جيدًا، وساعدنا كثيرًا، رغم أنه لا يلعب بقدمه المعتادة، لكن لديه ثقة بالنفس".

وبخصوص تألق تير شتيغن، قال فالفيردي "من المهم جدًا أن نملك حارس مرمى مثله، وضد إنتر ميلان تصدى لهدف أنقذنا وأبقانا في المباراة، وفعل ذلك مجددًا بالأمس، ومن الصعب التغلب عليه في موقف رجل لرجل".

وتابع "آرثر ميلو يقدم موسما جيدا، رغم أنه لم يلعب في المباريات الأولى... أريد منه أن يلتزم أكثر على المستوى الهجومي".

وعن مشاركة فيدال أساسيًا، قال "أردت مواصلة اللعب بنفس الطريقة التي أنهينا بها لقاء إنتر ميلان، فيدال يتقدم في الأمتار الأخيرة، وكان لاعب خط الوسط الوحيد الذي لم يبدأ أي مباراة، وقد وصل إلى المنطقة وأثبت قدراته".

وواصل فالفيردي "التغييرات في التشكيلة الأساسية؟ أحاول فعل الأفضل لفريقي، وإذا رأيت أنه من الأفضل التغيير، أقوم به.. لا أتوقف عن التفكير، فهناك العديد من البدائل في بعض المراكز، ولدي العديد من اللاعبين الجيدين".

واختتم "بيكيه مدافع أيسر؟ لقد أدى دورًا صعبًا، ولعب من قبل في هذا المركز، وكان توديبو دائمًا يلعب على اليمين، كان يجب أن أمنحه (توديبو) الشعور بالراحة".