مصرع شاب إثر مطاردة بوليسية جنوبي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق عن مصرع شاب، في الثلاثينيات من العمر، على شارع 6 قرب مفرق "سوريك" باتجاه كريات غات، جنوبي البلاد، فجر اليوم الإثنين.

وأفادت مصادر طبية أن محاولات إنعاش الشاب من قبل الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان فشلت وأقرت وفاته على الفور.

ووفقا للشرطة فإن الحديث يدور عن مطاردة قوات من الشرطة لسيارة مسروقة من بلدة يفنة، حيث انقلبت السيارة ما أسفر عن مصرع شخص فيما لاذ شخص آخر بالفرار من المكان. وتواصل الشرطة البحث عنه بواسطة مروحية وطواقم خاصة.

يذكر أن الشاب شادي حمودة أبو القيعان (29 عاما) من قرية حورة بالنقب توفي في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، صباح أمس الأحد، متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها قبل أيام، إثر اصطدام سيارته بجمل، على شارع 31 قرب حورة. كما لقي الشاب حسين هاشم أبو قويدر (32 عاما) من قرية الزرنوق في النقب فجر أمس، مصرعه فيما أصيب شخصان آخران وصفت جراح أحدهما بالخطيرة وجراح الثالث بالطفيفة، في حادث طرق وقع جنوبي البلاد.