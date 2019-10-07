القدس - بواسطة محمد عز العرب - في محاولةٍ للتغطية على غياب إستراتيجيّة لدى وزارته وجهاز الشرطة للتعامل مع تفشّي الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أرجع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، تفشي العنف إلى المجتمع العربي نفسه.
وقال إردان خلال لقاء "راديو يروشلايم"، صباح اليوم، الإثنين، "المجتمع العربي مجتمع عنيف جدًا جدًا، وهذا يتعلّق إلى أنه في ثقافتهم تنتهي الصراعات بسلّ السكاكين بدلا من المحاكم".
وأضاف إردان "في المجتمع العربي، بإمكان الأم الموافقة على أن يقتل ابنها ابنتها على خلفيّة قصّة حب".
كانت هذه تفاصيل خبر إردان: الأمهات في المجتمع العربي يوافقن على قتل بناتهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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