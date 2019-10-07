كاتس: الكابينيت لم يتخذ قرارات ولم يصوت على شيء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم الإثنين، إن الكابينيت لم يتخذ أية قرارات ولم يصوت على أي مشروع قرار، خلال اجتماعه أمس.

وكان كاتس يعقب بذلك على تقرير قناة "كان" التلفزيونية الحكومية، أمس، بأن الجيش الإسرائيلي يسعى لاقتناء منظومة دفاعية مضادة لصواريخ كروز إيرانية. وحسب تقرير "كان" فإن الكابينيت استمع إلى تقارير أمنية حول هجمات إيرانية بصواريخ كروز ضد إسرائيل، كالتي استخدمت في مهاجمة منشأتي نفط سعوديتين، الشهر الماضي.

واتهم كاتس إيران بشن هذا الهجوم الصاروخي ضد منشأتي النفط السعوديتين التابعتين لشركة "أرامكو"، رغم نفي إيران مسؤوليتها عن هذا الهجوم. وقال كاتس للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إن هذا الهجوم في السعودية صادق عليه المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، شخصيا.

وأضاف كاتس أن إسرائيل تعمل ضد إيران في سورية و"مناطق أخرى". وترددت تقارير، في الأشهر الأخيرة، عن غارات وتفجيرات نفذتها إسرائيل في العراق واليمن.

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وحول المنظومة الدفاعية المضادة لصواريخ كروز، قال كاتس إن "إسرائيل ليست السعودية. لدينا وسائل دفاع وهجوم وقدرات استخبارية وعملانية أخرى. ينبغي الاستعداد" لهجمات إيرانية محتملة. وكانت قناة "كان" ذكرت، أمس، أن تكلفة منظومة دفاعية كهذه تصل إلى مليارات الشواقل، في وقت تواجه فيه إسرائيل زيادة في عجز الموازنة العامة بسبب عدم المصادقة على موازنة جديدة، على ضوء الأزمة السياسية التي تسبب بها الفشل في تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات.

وحول رد فعل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على الهجوم ضد منشأتي "أرامكو"، والذي يعتبر الإسرائيليون أنه كان رد فعل ضعيف، قال كاتس إن "ترامب صديق كبير. والنشاط الإيراني محموم. وممارسة الأميركيون لقوتهم هو اعتبار خاص بهم. وإسرائيل اهتمت بنفسها دائما".

وفي رده على سؤال حول العلاقات الإسرائيلية – التركية، قال كاتس إنه "يوجد نشاط تركي معاد يقود إلى عنف. ولن نسمح له (الرئيس رجب طيب إردوغان) بالتحريض في القدس، وثمة حاجة إلى لجم نشاطه"، مضيفا أنه طالما أن الأمر متعلق بإسرائيل، فإنه لن يحدث قطع علاقات بين الدولتين. "لن نقطع علاقات مع أية دولة لدينا نقاش (خلاف) معها".