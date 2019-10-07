شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو وعبد المهدي يبحثان التطورات في العراق خلال اتصال هاتفي والان مع التفاصيل

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن عادل عبد المهدي تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي بشأن "العودة إلى الحياة الطبيعية" بعد المظاهرات الأخيرة.

وأضاف المكتب، في بيان اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019، أن عبد المهدي أكد أيضًا في اتصاله مع وزير الخارجية الأمريكي تقديم الحكومة حزمة من الإصلاحات والإجراءات لتلبية مطالب المواطنين.

وفي وقت سابق اليوم وجه القائد العام للجيش العراقي بسحب قطاعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بالشرطة الاتحادية.

وبحسب مصادر إعلامية فقد بدأت قوات الجيش المنتشرة في المدينة بالانسحاب.

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إلى ذلك، أعلن التلفزيون العراقي عن بدء محاكمة الضباط ممن ارتكبوا أخطا بحق المتظاهرين.

وذكر تلفزيون العراق، اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019 أن ذلك سيتم من خلال مجلس التحقيق.

وشهدت العراق خلال الأيام الماضية أكبر موجة تظاهرات احتجاجا على تردي الوضع المعيشي.

وقابلت قوات الأمن التظاهرات بالرصاص الحي ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وإصابة نحو 4000.

وكانت السلطات العراقية قد أوقفت محو 1000 موظف بتهمة الفساد في ثاني أيان الاحتجاجات التي اجتاحت معظم المدن العراقية.