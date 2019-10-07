شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. المليشيا تستنفر عناصرها بالتزامن مع ذكرى ثورة الجياع والان مع التفاصيل
استنفرت مليشيا الحوثي الإرهابية عناصرها بشكل غير مسبوق منذ عصر الأحد 6 أكتوبر 2019، بالتزامن مع مرور عام على اندلاع ثورة الجياع في 6 أكتوبر 2018م، رفضاً لسياسة التجويع والإذلال التي تتعمد ميليشيا الحوثي ممارستها بحق المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وخاصة العاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر خاصة أن عددا من شوارع العاصمة صنعاء الرئيسة تشهد تحركات غير مسبوقة للأطقم الأمنية التابعة لمليشيا الحوثي، وأن تلك الطقومات ما زالت منتشرة في عدة شوارع رئيسة بالعاصمة.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيا استحدثت نقاط تفتيش، جديدة في عدة شوارع رئيسة بالعاصمة صنعاء، منها حدة والزبيري والتحرير وشارع تعز وشارع 45 والخمسين والحصبة.
وأوضحت أن العاصمة صنعاء تعيش في حالة طوارئ غير معلنة من قبل مليشيا الكهنوت الحوثي
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