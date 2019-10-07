شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: حب العلم والمعلم رسخه المغفور له الشيخ زايد والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن "فعاليات تكرم المعلم في يومه، ومبادرات عديدة أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتطوير العملية التعليمية بأركانها الثلاثة المعلم والطالب والبيئة المدرسية، لكن هذه المبادرات تركزت على تطوير واقع المعلم باعتباره الأساس، وعليه يقوم نجاح المسيرة التعليمية برمتها".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين "ويأتي منتدى «قدوة 2019» الذي تعقد فعالياته بأبوظبي بالتزامن مع يوم المعلم العالمي، ليشكل منصة تلتقي فيها أهم الخبرات التعليمية الوطنية للارتقاء بمهنة التعليم في الدولة، على أن هذا اللقاء يبتعد ليستشرف مستقبل التعليم القائم على الابتكار وإبداع أساليب تدريسية ذات مخرجات تعليمية أكثر عمقاً وفائدة".

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وبينت أن "القيادة تؤمن بدور المعلم في بناء المجتمع المنتج، وتوفر له جميع عناصر الاستقرار والإمكانيات الداعمة لعمله، وامتد هذا الاهتمام لتلعب الإمارات دوراً في ترسيخ مكانة المعلم على المستويين العربي والدولي من خلال تخصيص جائزة سنوية لأفضل معلم، دعماً منها للتعليم".

واختتمت "كما تركز الإمارات في برامجها الإغاثية ومساعداتها على تحسين واقع المجتمعات عبر رفع مستوى التعليم فيها، وتوجيه جزء كبير منها لدعم المعلم وبناء المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية للطلبة للإقبال على التعليم، فحب العلم والمعلم والعلماء رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء وطنه ليمتد أثره لبقاع الأرض".