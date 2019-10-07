شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مقتل شيخ قبلي على يد شقيقه لهذا السبب والان مع التفاصيل
لقي عاقل الحصين وجبل الدار، مصرعه على يد شقيقه الذي قتل نفسه مباشرة في قرية الحصين جنوب ذمار وسط اليمن.
وذكر مصدر محلي أن الشيخ محمد حمود عمران قتل اليوم الأحد 6 أكتوبر، برصاص شقيقه بعد خلاف بينهم دام سنين على ورث.
وأكد المصدر أن القاتل قتل نفسه عقب قتله لأخيه.
وأوضح المصدر، أن الشيخ كان على خلاف مع شقيقه حول أملاك الوراثة وتم الفصل بينهم في المحكمة الا ان شقيقة الأصغر أقدم على قتله في مجابرة بقرية الحصين ثم قتل نفسه.
ولفت المصدر إلى أن الحزن ساد سكان قرية الحصين وقبائل عنس على الشيخ محمد حمود عمران كون بصماته كثيرة في حل الخلافات بين الناس ومحبوب في أوساط الناس.
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