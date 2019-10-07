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الأجهزة الأمنية في الجوف تضبط 91 مليون ريال كانت في طريقها للحوثيين

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف شمال شرقي اليم مبالغ مالية مهربة تقدر بنحو 91 مليون ريال يمني من الطبعة النقدية القديمة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية.

 

وذكرت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط سيارة مموهة نوع هايلوكس في أطراف مدينة الحزم مركز المحافظة وعلى متنها مبالغ مالية مهربة في طريقها إلى صنعاء.

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ولفتت المصادر إلى تنامي نشاط عمليات تهريب الأموال من فئة العملة القديمة خلال الفترة القليلة الماضية وحتى الآن، حيث تسعى المليشيات إلى سحب العملات النقدية القديمة من السوق المحلية في مناطق سيطرة الحكومة بعد منعها مزاولة الطبعة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بعدن.

 

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت عن ممرات تمويل الحوثيين بالسلاح والمال عبر المحافظة.

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