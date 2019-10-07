شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| تلفزيون العراق: بدء محاكمة الضباط الذين ارتكبوا أخطاء خلال التظاهرات والان مع التفاصيل

وجه القائد العام للجيش العراقي بسحب قطاعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بالشرطة الاتحادية. وبحسب مصادر إعلامية فقد بدأت قوات الجيش المنتشرة في المدينة بالانسحاب. إلى ذلك، أعلن التلفزيون العراقي عن بدء محاكمة الضباط ممن ارتكبوا أخطا بحق المتظاهرين. وذكر تلفزيون العراق، اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019 أن ذلك سيتم من خلال مجلس التحقيق. Advertisements وشهدت العراق خلال الأيام الماضية أكبر موجة تظاهرات احتجاجا على تردي الوضع المعيشي. وقابلت قوات الأمن التظاهرات بالرصاص الحي ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وإصابة نحو 4000. وكانت السلطات العراقية قد أوقفت محو 1000 موظف بتهمة الفساد في ثاني أيان الاحتجاجات التي اجتاحت معظم المدن العراقية.

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