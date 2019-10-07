شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في مديرية الصفراء والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019، تجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا المدعومة من إيران في منطقة قُدم بمديرية الصفراء تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية الواقعة شرق المحافظة.

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ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.

وتتقاسم المليشيا مع الشرعية السيطرة على المحافظة منذ العام 2016.