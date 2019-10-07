خامنئي يعلق على المظاهرات في العراق

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، أن الارتباط بين الإيرانيين والعراقيين "يزداد وثاقة يوما بعد يوم".
وقال تعليقا على الأحداث التي يشهدها العراق: "يسعى الأعداء للتفرقة بين الإيرانيين والعراقيين لكنهم عجزوا، ولن يكون لمؤامراتهم أثر".
ويشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط.
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