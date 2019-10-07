"جيتكس دبي".. منصة العقول والابتكارات المبهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الأحد، فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية ومعرض جيتكس لنجوم المستقبل في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تآزر العقول واقتصاد التكنولوجيا".

المعرض الذي يختتم في 10 أكتوبر، يشارك فيه أكثر من 4800 شركة عارضة من أكثر من 100 دولة، ويعد أكبر ملتقى للتقنية والاختراعات المبهرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتصدر مشهد الدورة الـ39 للمعرض وللأسبوع تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والروبوتات ومستقبل الاتصال، ويمتد المعرض على مساحة 1.4 مليون قدم مربعة، و22 قاعة تضم منصات لأهم الهيئات والوزارات والشركات الإماراتية والعربية والعالمية.

وإضافة إلى منصات المعرض، تقدم الجلسات المرافقة للحدث أكثر من 290 ساعة من المحتوى، منها 150 ساعة مجاناً، يشارك فيها خبراء عالميون وعرب، في مجالات مختلفة مثل التسويق الرقمي والاتصالات والتعليم والصحة ومستقبل الحكومات والخدمات الحكومية.