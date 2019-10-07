تصادم سفينة كورية شمالية مع زورق ياباني.. وجهود لإنقاذ طاقمها

أعلنت قوات حرس السواحل اليابانية، الإثنين، أن تصادما وقع بين زورق دورية ياباني وسفينة صيد كورية شمالية ضخمة، مما أدى إلى تدفق المياه إلى السفينة الكورية وتقطع السبل بنحو 20 من أفراد طاقمها في بحر اليابان.

وقال متحدث باسم حرس السواحل إن الزورق الياباني التابع لهيئة المصايد حاول إنقاذ أفراد الطاقم.

Advertisements

وأضاف أن الحادث وقع على بعد 350 كيلومترا شمال غربي شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان في نحو الساعة 00:10 ت ج، قائلا: إن قوات حرس السواحل أرسلت سفنا للمساعدة في عملية الإنقاذ.

عقب ذلك قالت قوات حرس السواحل، إنه تم إنقاذ أكثر من عشرة من أفراد طاقم سفينة الصيد الكورية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) عن هيرويوكي سوماتسو نائب وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك قوله: "إن السفينة الكورية الشمالية ربما تكون غرقت، وإن التصادم وقع في المنطقة الاقتصادية اليابانية".