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التحقيق مع 80 شخصاً وشركة في قضية فساد كبيرة بماليزيا

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الان تتابع التحقيق مع 80 شخصاً وشركة في قضية فساد كبيرة بماليزيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كوالالمبور- الخليج 365:

قالت لطيفة كويا رئيسة هيئة مكافحة الفساد بماليزيا إن كوالالمبور بدأت في التحقيق مع نحو 80 شخصا وشركة بشأن مزاعم تلقيهم أموالا من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي وان.إم.دي.بي الذي تدور حوله تحقيقات بشأن الفساد وغسل أموال.

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وقالت كويا للصحفيين إن الهيئة تهدف إلى استعادة 420 مليون رنجيت(100 مليون دولار)من هؤلاء الأفراد والشركات.

ومن بين هؤلاء الأشخاص نظير عبد الرزاق الرئيس السابق لبنك سي.آي.إم.بي وشقيق رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وشهريار

عبد الصمد الرئيس السابق لوكالة فيلدا الحكومية لزيت النخيل. 

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