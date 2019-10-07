خامنئي عن ثورة العراق: الأعداء يسعون لإثارة التفرقة بين طهران وبغداد

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

اعتبر مرشد ايران علي خامنئي أن “الأعداء” يحاولون دق إسفين بين طهران وبغداد، وذلك في تغريدة الاثنين بعد الاضطرابات الدامية في العراق.

وقال خامنئي عبر تويتر إن “إيران والعراق شعبان ترتبط قلوبهما وأرواحهما وسوف يزداد هذا الارتباط” قوةً “يوماً بعد يوم”، مضيفاً أن “الأعداء يسعون للتفرقة بينهما، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر”.