الإثنين 7 أكتوبر 2019

متظاهرون عراقيون أمام البيت الأبيض

كتب متابعات_الخليج 365

ندد متظاهرون عراقيون أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، الأحد، بتدخلات إيران في بلادهم، مطالبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لوضع حد للأمر.



وردد المتظاهرون هتافات تطالب بتحقيق مطالب الشعب العراقي وأخرى تنادي بخروج إيران من العراق حيث قالوا: "إيران برا برا.. العراق تبقي حرة".

وقال أنس إبراهيم، أحد منظمي المظاهرة: "نحن هنا أمام البيت الأبيض نريد توصيل مطالب الشعب العراقي للمجتمع الدولي، حيث إن للشعب العراقي مطالب مشروعة"، مضيفا "نطالب من هنا أيضا الحكومة الأمريكية بإنهاء التدخل الإيراني في العراق وترك العراق للعراقيين".

من جهته، طالب أحمد عودة، منسق المظاهرة، "البيت الأبيض بمنع التدخل الإيراني الفاضح"، مشيرا إلى أن "الجميع يعرف أن النظام الإيراني هو الذي يحكم في العراق الآن، ويجب أن يتوقف هذا فورا".

أما لينا غناوى فأكدت "نحن هنا لندعم المتظاهرين في العراق، ونطالب الحكومة بعودة الإنترنت حتى نعرف ما يحدث في الداخل، نطالب بوطن، أي بعودة العراق بكرامته وعزته للشعب".

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فيما أكد أحمد محمد أن المظاهرات في الداخل العراقي تهدف إلى مطالب إنسانية مشروعة متعلقة، بالحقوق الأساسية للمواطن العراقي، منها الحقوق المتعلقة بحياة وصحة وتعليم ووضع أمني أفضل للشعب العراقي.

وشدد محمد على أنه يجب على الحكومة العراقية تحقيق مطالب المتظاهرين وخصوصا أنها حقوق أساسية، مشيرا إلى أن هذه فرصة جيدة للحكومة لتعديل سلوكها.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قالت، الأحد، إن إجمالي القتلى والمصابين منذ بداية الاحتجاجات بالمدن العراقية بلغ 104 قتلى ونحو 6 آلاف مصاب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أنه تم حرق 8 مقار حزبية والاعتداء على مقرات بعض القنوات الإعلامية خلال تلك الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد مطلع الشهر الجاري.

وأضاف المتحدث أن إجمالي عدد القتلى بلغ 104 بينهم 8 من القوات الأمنية، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 6 آلاف مصاب منذ بداية الاحتجاجات.

من جانبه، قال اللواء سعد معن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن هناك أيادي خبيثة استهدفت الضحايا سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية العراقية تجري تحقيقات مكثفة بشأن ذلك وحول الاعتداء على وسائل إعلامية.