الولايات المتحدة تشيد بانسحاب الصين من حقل الغاز الإيراني

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الإثنين 7 أكتوبر 2019
حقل الغاز الإيراني
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متابعات_الخليج 365
أشادت الولايات المتحدة أمس الأحد بقرار الصين الانسحاب من تطوير أحد حقول الغاز في إيران، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأحد، أن مؤسسة النفط الوطنية الصينية انسحبت من صفقة بخمسة مليارات دولار لتطوير جزء من حقل غاز طبيعي بحري.
وغردت المتحدثة باسم البيت الأبيض مورغان اورتاغوس عبر تويتر قائلة إن "الشركة الصينية وأكثر من 100 أخرى، اتخذت قراراً حكيماً بوقف الأعمال التجارية مع إيران".
وأضافت اورتاغوس "لا شيء يستحق تعريض أصولكم للعقوبات الأمريكية".
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