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إعلامى إماراتى يكشف حالة التناقض التى تعيشها قناة الجزيرة القطرية

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الإثنين 7 أكتوبر 2019

قناة الجزيرة

قناة الجزيرة

إعلامى إماراتى يكشف حالة التناقض التى تعيشها قناة الجزيرة القطرية

كتب

متابعات_الخليج 365

كشف الإعلامى الإماراتى، إبراهيم بهزاد، حالة التناقض التى تعيشها قناة الجزيرة القطرية، موضحا أن طريقة تغطية القناة القطرية للأحداث فى العارق تختلف تماما عن طريقت تغطيتها للأحداث فى مصر.

 

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ونشر الإعلامى الإماراتى، فيديو عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، يكشف فيه حالة التناقض قائلا: "قطر عندما تختلف مصالحها و عبر قناتها الجزيرة عن المظاهرات".

 

وتابع إبراهيم بهزاد:" في العراق تقول الجزيرة على المتظاهرين أن يتعظوا من دروس المنطقة وحدوث فوضى لاسيما بأننا شاهدنا أعمال شغب في تلك التظاهرات.. بينما في مصر تقول المتظاهرون يعبرون عن سخطهم ضد النظام.. مطالبين برحيل الرئيس".

 

 

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