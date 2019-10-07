إعلامى إماراتى يكشف حالة التناقض التى تعيشها قناة الجزيرة القطرية

الإثنين 7 أكتوبر 2019

قناة الجزيرة

كتب متابعات_الخليج 365

كشف الإعلامى الإماراتى، إبراهيم بهزاد، حالة التناقض التى تعيشها قناة الجزيرة القطرية، موضحا أن طريقة تغطية القناة القطرية للأحداث فى العارق تختلف تماما عن طريقت تغطيتها للأحداث فى مصر.



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ونشر الإعلامى الإماراتى، فيديو عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، يكشف فيه حالة التناقض قائلا: "قطر عندما تختلف مصالحها و عبر قناتها الجزيرة عن المظاهرات".

وتابع إبراهيم بهزاد:" في العراق تقول الجزيرة على المتظاهرين أن يتعظوا من دروس المنطقة وحدوث فوضى لاسيما بأننا شاهدنا أعمال شغب في تلك التظاهرات.. بينما في مصر تقول المتظاهرون يعبرون عن سخطهم ضد النظام.. مطالبين برحيل الرئيس".