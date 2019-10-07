بحضور الملك سلمان.. انعقاد قمة سودانية - سعودية في الرياض

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الملك سلمان

كتب متابعات_الخليج 365

انعقدت في العاصمة السعودية، الرياض، قمة سودانية - سعودية، جمعت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال زيارة وفد من السودان للسعودية.



وأكد رئيس مجلس السيادة اعتزاز السودان بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

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فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان دوام الاستقرار والازدهار.

وعقب ذلك جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

حيث حضر المباحثات من الجانب السوداني، وزيرة الخارجية أسماء محمد، ووزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر حسن، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري.

كما حضر المباحثات، من الجانب السعودي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان (الوزير المرافق)، بجانب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.