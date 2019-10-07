إنقاذ 10 من أفراد طاقم سفينة صيد كورية شمالية بعد حادث تصادم

أعلنت قوات حرس ​السواحل اليابانية​، أنه تم إنقاذ أكثر من 10 من أفراد طاقم سفينة صيد كورية شمالية بعد تعرضها ل​حادث تصادم​ مع زورق دورية ياباني.

وكانت قوات حرس السواحل قد ذكرت فى وقت سابق إن نحو 20 من أفراد طاقم ​السفينة​ الكورية الشمالية تقطعت بهم السبل فى بحر اليابان بعد الحادث الذى وقع على بعد 350 كيلومترا شمال غربى شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان فى نحو الساعة 0010 بتوقيت جرينتش .