إنقاذ 10 من أفراد طاقم سفينة صيد كورية شمالية بعد حادث تصادم

أعلنت قوات حرس السواحل اليابانية، أنه تم إنقاذ أكثر من 10 من أفراد طاقم سفينة صيد كورية شمالية بعد تعرضها لحادث تصادم مع زورق دورية ياباني.
وكانت قوات حرس السواحل قد ذكرت فى وقت سابق إن نحو 20 من أفراد طاقم السفينة الكورية الشمالية تقطعت بهم السبل فى بحر اليابان بعد الحادث الذى وقع على بعد 350 كيلومترا شمال غربى شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان فى نحو الساعة 0010 بتوقيت جرينتش .
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