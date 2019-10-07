أبو سعيد: لضرورة رصّ الصفوف والتعالي عن الانقسامات

إلتقى مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمن المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد في زيارة إلى محافظة السويداء في سوريا شيخ عقل الاول لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري في دارته في "قنوات"، وبحث المجتمعون شؤونا عامة وبعض المواضيع المتعلقة في محافظة السويداء.
وأشار السفير ابو سعيد إلى ضرورة رصّ الصفوف والتعالي عن الانقسامات خصوصاً أن سوريا باتت في مرحلة الإنفراجات السياسية خصوصاً قضية بحث الدستور في جنيف، وأن سوريا خرجت من خانة المؤامرات التي حيكت ضدها وعبرت إلى مرحلة النقاشات الجادة حتى الآن آخذة في الحسبان مصلحة الشعب السوري على اختلاف انتمآتهم السياسية والطائفية، مشيراً أنّ السويداء حافظت وما زالت تحافظ على تاريخها السوري ونسيجها الريادي في النوبة ووقوفها وراء القيادة التي انتصرت بفعل الإرادة السورية.
ومن جهته أشار الشيخ الهجري أن هذا البيت حرص ويحرص على الثوابت الوطنية السورية والقومية العربية وأنه مؤمن بصوابية القضية السورية والتي يقودها الرئيس الدكتور بشار الأسد والتي تتجسد في وحدة الموقف التي حرص عليها منذ بداية الأحداث.
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