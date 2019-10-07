عبدالله: آن الأوان للبت بموضوع الناجحين بوظيفة مراقب في الجمارك

شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أنه "آن الأوان للبت بموضوع الناجحين بوظيفة مراقب في ​الجمارك​، هؤلاء جميعهم من داخل الملاك، وهم يشكلون حاجة ماسة للادارة للحد من التهرب الجمركي، اقله على المعابر الشرعية"، مشيرا الى أن "الكلام برسم من يعنيهم الامر، خاصة أصحاب شعارات ​محاربة الفساد​ الشعبوية".

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