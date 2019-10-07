نقولا نحاس:يجب تغيير طريقة التفكير في ادارة الشأن العام

رأى النائب ​نقولا نحاس​ في حديث إذاعي ان "الارقام التي أدت منذ عشرات السنوات الى ما نحن عليه تزيد سوءا ولا تتحسن لان المشكلة القائمة هي في كيفية ادارة الشأن العام وعدم القدرة على ادراك حقيقة الامور اذ نبحث في مكان خطأ وفي امور ليس لها علاقة بالواقع".

واعتبر ان "من يقوم بالحل لا يعرف تشخيص مكان الوجع لذا يجب الوعي وتغيير طريقة التفكير في ادارة الشأن العام". وقال: "الدولة ليست منافع وليست حصصًا بل هي الناس وعندما يصبح الناس اولوية وليس التحكم بالسلطة عندها تتغير الأمور".