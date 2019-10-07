عربيد: يجب أن نرى الإصلاحات من خلال التحضير للموازنة

اشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد الى ان "المطلوب من القوى السياسية العمل بجدية للقيام باصلاحات وهناك ضغط على العملة الوطنية لكن هناك مؤشرات ايجابية داخلية وخارجية هذا الاسبوع بعدما شهدنا بعض الحلحلة في الايام الماضية".
وفي حديث اذاعي لفت عربيد الى انه "يجب أن نرى الإصلاحات من خلال التحضير للموازنة، وعلى القوى السياسية ان تظهر صورة تكافلية متكاملة لاستعادة ثقة اللبنانيين والدول المانحة".
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