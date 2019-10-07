النواب يواجه الحكومة بـ5 طلبات إحاطة.. أبرزها الحد الأدنى والأقصى للأجور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمارس مجلس النواب دوره الرقابى خلال جلسته العامة، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال بمناقشة 5 طلبات إحاطة وسؤالين إلى رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وتتعلق موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة بأمور تمس المواطن المصرى بشكل مُباشر، وهى:
1- 3 طلبات إحاطة عن عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
3- طلب إحاطة عن المغالاة فى أسعار إيجار أراضى أملاك الرى وبدل الانتفاع وعدم التقنين.4- طلب إحاطة عن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات.
5- طلب إحاطة عن سياسة وزارة المالية لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة.6- سؤال عن ضرورة توخى الحذر أثناء تنقية مستحقى معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين.
7- سؤال عن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلى.
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