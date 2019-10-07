شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يواجه الحكومة بـ5 طلبات إحاطة.. أبرزها الحد الأدنى والأقصى للأجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمارس مجلس النواب دوره الرقابى خلال جلسته العامة، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال بمناقشة 5 طلبات إحاطة وسؤالين إلى رئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتتعلق موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة بأمور تمس المواطن المصرى بشكل مُباشر، وهى:

1- 3 طلبات إحاطة عن عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.

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2- طلب إحاطة عن سبل الاستفادة من السيارات على ذمة قضايا فى الأقسام.

3- طلب إحاطة عن المغالاة فى أسعار إيجار أراضى أملاك الرى وبدل الانتفاع وعدم التقنين.

4- طلب إحاطة عن عدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات.

5- طلب إحاطة عن سياسة وزارة المالية لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة.

6- سؤال عن ضرورة توخى الحذر أثناء تنقية مستحقى معاش تكافل وكرامة لعدم حذف المستحقين.

7- سؤال عن أسباب تدهور الحالة الاقتصادية وأثرها على الشأن الداخلى.