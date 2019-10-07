شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة من التشريعات التى تصب فى ملف الحماية الاجتماعية، ويساهم بشكل كبير فى حصول شريحة كبيرة من المجتمع المصرى على مكتسباتهم وحقوقهم المنصوص عليها فى القانون الجديد، وفيما يلى نرصد أهداف المجلس الجديد وفقا للقانون:

ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة"، يشار إليه فى هذا القانون بـ "المجلس"، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريا، والعمل على ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وذلك فى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية.

ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى محافظات الجمهورية.

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ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.