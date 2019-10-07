نصائح عاجلة من الأرصاد لـ"أولياء أمور" طلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين بسبب التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا، واختلاف درجات الحرارة خلال ساعات النهار والأوقات المتأخرة من الليل، لتجنب الإصابة بنزلات البرد المشهورة خلال هذه الفترة.

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، ورئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة، إن طقس اليوم الاثنين يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة ما بين درجة إلى درجتين على مختلف الأنحاء، بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة الشدة، وقد تكون رعدية على جنوب سيناء، بجانب سقوط أمطار على جنوب البلاد.

ونصح محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بإطفاء التكييفات والمراوح وضرورة وجود أغطية في الساعات المتأخرة من الليل، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

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ووجّه شاهين في تصريحات لـ"الخليج 365"، نصائح لأولياء الأمور بضرورة، أولها الحرص على أولادهم أثناء الذهاب إلى المدارس مبكرًا، واختيار نوعية ملابس مختلفة عن وسط النهار، بما يعني ضرورة ارتدائهم ملابس أخرى تحت قميص أو تيشيرت المدرسة، بسبب انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر، وفرق درجات الحرارة ما بين الصغرى إلى العظمى 20 درجة مئوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالة، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، حيث تبلغ درجة الحرارة على القاهرة 32 درجة مئوية.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.​