محاكمة جدة الطفلة "جنة" وطعن ضباط حدائق القبة.. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الاثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- أولى جلسات محاكمة جدة الطفلة جنة ضحية التعذيب في الدقهلية

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب وقتل حفيدتها الطفلة "جنة" وذلك بعد كيها بآلة حادة في أماكن حساسة من جسدها.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهمة "صفاء ع." إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير، 5 سنوات، وأماني محمد سمير، 6 سنوات، وإحداثها إصاباتٍ بهما أدت إلى وفاة أولاهما.

وقال النائب العام في بيان صادر عنه، إن النيابة العامة تلقت بلاغًا من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة جنة إلى المستشفى مصابة بإصاباتٍ بأنحاء مختلفة من جسدها، وحروقٍ بمواضع عفتها، فبادرت بالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة – قبل وفاتها - والتي قررت بقيام جدتها المتهمة بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها.

- إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث عنف الظاهر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر".

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- الجنايات تُحاكم متهم بقضية "خلية طلاب حلوان"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان".

- الجنايات تنظر إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الزيتون الأولى"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى".

- محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4"

تستمع المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

- النقض تنظر طعون المتهمين في "أحداث قسم حدائق القبة"

تنظر محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعن 11 ضابطًا وأمين شرطة، على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية أحداث قسم شرطة حدائق القبة.​