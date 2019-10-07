البرلمان يستأنف جلساته ومحاكمة الجدة المتهمة بقتل الطفلة "جنة".. أخبار متوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و3 مشروعات قوانين بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير.

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- تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برنامج إدارة الأعمال التنفيذي، بالتعاون مع مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية وجامعة "شيكاجو بوث" في مدينة الجونة، والذي يُعد الأول من نوعه.

- تفتح مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط أبوابها للمواطنين للكشف المجاني عن أمراض السكر والكلى وعمل جميع التحاليل الطبية للسكر والكلى بالعيادات الخارجية، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

- تبدأ اليوم محكمة جنايات المنصورة، نظر أولى جلسات محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب وقتل الطفلة "جنة"، المعروفة إعلاميًا بـ"طفلة الدقهلية".