مقتل وإصابة 6 جنود من قوات الأمم المتحدة في مالي

قتل جندي أممي وأصيب خمسة آخرون بجروح في مالي في هجومين، أحدهما مسلح والآخر بعبوة ناسفة، استهدفا يوم الأحد، قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هذا البلد "مينوسما"، وفق ما أعلنت الأخيرة.

وقال أوليفييه سالجادو المتحدث باسم قوة "مينوسما" عبر فيسبوك إن جنوداً من القوة الأممية كانوا يقومون بدورية أمنية قرب أغلهوك (شمال شرق) صباح الأحد، حين انفجرت العبوة لدى مرور آليتهم مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وفي أنحاء باندياغارا (وسط) تعرضت قوة من القبعات الزرق لهجوم مسلح صباح الأحد، مما أسفر عن إصابة أحد عناصر القوة بجروح بالغة استدعت نقله على متن طوافة للعلاج، بحسب مينوسما.

وسبق أن شهدت أغلهوك هجوماً إرهابياً في يناير اسفر عن مقتل أحد عشر جندياً تشادياً في القوة الأممية.

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ودان رئيس مينوسما محمد صلاح النظيف الهجومين اللذين استهدفا قوته.

وقال "أدين بشدة تجدّد مثل هذه الهجمات في الآونة الاخيرة، وبخاصة في وسط" مالي.

ووقع شمال مالي مطلع 2012 تحت سيطرة جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وسط تعثر عمليات الجيش إزاء التمرد الذي كانت يقوده الطوارق الذين يسكنون المنطقة.

ولا تزال مناطق كاملة في مالي خارج سيطرة القوات الحكومية والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة، والتي يجري استهدافها دورياً بهجمات دموية.

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وامتدّت الهجمات في السنوات الأخيرة إلى وسط مالي وجنوبها وأيضاً إلى بوركينا فاسو والنيجر المحاذيتين.