شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الجيش الأمريكي لن يشارك بالعملية العسكرية التركية في سوريا والان مع التفاصيل

أعلن البيت الأبيض، أن أسرى داعش المحتجزين لدى الجيش الأمريكي في شمال سوريا سيصبحون تحت مسئولية تركيا، موضحا أن قرار تسليم أسرى داعش لتركيا جاء بعد رفض فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى استلام مواطنيهم من عناصر داعش.

وأضاف في بيان له مساء الأحد، أن الجيش الأمريكي لن يشارك ولن يدعم العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وأن القوات الأمريكية لن تكون متواجدة في منطقة شمال سوريا بعد نجاحها في القضاء على داعش هناك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بنقل عناصر التنظيم الإرهابي الذين تعتقلهم قوات التحالف الدولي في سوريا وإطلاق سراحهم على حدود أوروبا إذا لم تبادر فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى استعادة رعاياها من بينهم.

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وأضاف: "أنا هزمت دولة الخلافة، والآن لدينا الآلاف من أسرى الحرب ومقاتلي تنظيم داعش ونطلب من الدول التي أتوا منها في أوروبا أن تستعيد أسرى الحرب"، موضحا "حتى الآن رفضوا ذلك"، مشيرا بالتحديد إلى كل من فرنسا وألمانيا.

وأوضح أنه سيفعل ذلك لأن الولايات المتحدة لن تسجن آلاف الأشخاص الذين وقعوا في الأسر، في جوانتانامو ولن تبقيهم في السجن طوال خمسين عاما” لأن ذلك سيكلفها “مليارات ومليارات الدولارات.

وتابع: "لقد قدمنا خدمة كبرى للأوروبيين في حال رفضوا استعادتهم علينا على الأرجح إرسالهم إلى الحدود وسيتعين عليهم أسرهم مجددا".