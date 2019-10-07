شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مهاجمًا بايدن: لن تصل لخط البداية أيها "النعسان" والان مع التفاصيل

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا هجوما حادا، الأحد، على جو بايدن نائب الرئيس السابق، مطالبا المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب من السباق إلى البيت الأبيض.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عائلة بايدن تمّ شراؤها، نقطة على السطر! يجب على وسائل الإعلام المضلّلة أن تتوقف عن تقديم الأعذار لشيء لا يمكن تبريره بتاتاً.. (جو النعسان) قال إنه لم يتحدث أبداً مع الشركة الأوكرانية، ثم ظهرت الصورة التي كان يلعب فيها الجولف مع رئيس الشركة، وهانتر نجل نائب الرئيس السابق".

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وأضاف الرئيس الأمريكي: "بالمناسبة، أحبّ أن أخوض الانتخابات ضدّ جو بايدن، صاحب نسبة الـ1%، لكني لا أظنّ أن هذا سيحدث.. (جو النعسان) لن يتمكن من بلوغ خط البداية، وبالنظر إلى كل الأموال التي ربّما حصل عليها مع عائلته عن طريق الابتزاز، يجب على جو أن ينسحب".

كان الديمقراطيون قد بدأوا في 24 سبتمبر/أيلول، تحقيقاً بحق ترامب بهدف عزله، على خلفية اتهامهم إياه بأنه طلب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، نهاية يوليو/تموز، التحقيق حول نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون منافسه الديمقراطي في انتخابات 2020.

وصعد الرئيس الأمريكي من حدة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبراً إياه "انقلاباً".