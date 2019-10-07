البيت الأبيض: لن نشارك في أي عملية عسكرية تقوم بها تركيا شمالي سوريا

أعن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تشارك أو تدعم العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا شمالي سوريا.

وأضاف البيت الأبيض -في بيان الإثنين- أن واشنطن لن توجد في منطقة العمليات شمالي سوريا بعد هزيمتها لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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من ناحية أخرى، قال البيان إن فرنسا وألمانيا وعدة دول أوروبية رفضت طلب الولايات المتحدة باستلام رعاياهم من مقاتلي "داعش".. مضيفا: واشنطن لن تكون مسؤولة عن تكلفة احتجاز مقاتلي داعش الأجانب.



كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد، السبت، بأن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا.

يذكر أنه في 18 مارس/آذار 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم "غصن الزيتون"، ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018.