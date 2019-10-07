شكرا لقرائتكم واشنطن: قواتنا لن تشارك بالعملية التركية شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البيت الأبيض، الاثنين، إن القوات الأميركية لن تشارك في العملية التركية في شمال سوريا، مؤكداً أن القوات الأميركية في شمال سوريا لن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود التركية. وأضاف أن أنقرة ستجتاح شمال سوريا قريباً، مضيفاً: "قلقون على مصير حلفائنا الأكراد".

وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض إن القوات المسلحة الأميركية لن تشارك أو تدعم عملية تعتزم تركيا القيام بها في شمال سوريا. وأضاف في بيان بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب أردوغان أن القوات الأميركية بعد هزيمة "داعش" لن تكون موجودة بعد الآن "في المنطقة المجاورة".

وقال البيان إن تركيا ستكون الآن مسؤولة عن كل مقاتلي تنظيم "داعش" في المنطقة والذين اعتقلوا على مدى العامين الماضيين.