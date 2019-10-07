فقيه: لن نرضى بأن تطال الضرائب الفئات الشعبية في موازنة 2020

دعا نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه الى تعاون الجميع "لنتمكن من الخروج من المأزق الحالي"، معتبرا ان "أي اجراء سيطال الناس سنضطر للردّ عليه بمواقف كبيرة. ولن نرضى بأن تطال الضرائب الفئات الشعبية في موازنة 2020".
وفي حديث صحافي سأل فقيه عن أسباب عدم إستيراد الدولة مباشرة السلع الأساسية، وطالب بأن تقوم وزارة الاقتصاد بإستيراد القمح، وأن تقوم وزارة الطاقة والمياه بإستيراد النفط بدل ترك الساحة للسماسرة والكارتيلات المتحكمة بالسلع الرئيسية.
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