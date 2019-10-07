فقيه: لن نرضى بأن تطال الضرائب الفئات الشعبية في موازنة 2020

دعا نائب رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​حسن فقيه​ الى تعاون الجميع "لنتمكن من الخروج من المأزق الحالي"، معتبرا ان "أي اجراء سيطال الناس سنضطر للردّ عليه بمواقف كبيرة. ولن نرضى بأن تطال ​الضرائب​ الفئات الشعبية في موازنة 2020".

وفي حديث صحافي سأل فقيه عن أسباب عدم إستيراد ​الدولة​ مباشرة السلع الأساسية، وطالب بأن تقوم ​وزارة الاقتصاد​ بإستيراد القمح، وأن تقوم ​وزارة الطاقة والمياه​ بإستيراد النفط بدل ترك الساحة للسماسرة والكارتيلات المتحكمة بالسلع الرئيسية.