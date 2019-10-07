أكدت اوساط ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الملف الحكومي غير مطروح، والاولوية في هذه الفترة هي للانقاذ الاقتصادي الذي يقع في رأس اولويات ​الحكومة​".



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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط الرئيس عون للجمهورية: الاولوية في هذه الفترة هي للانقاذ الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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