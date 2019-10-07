أوساط الحريري للجمهورية: اي حديث عن تغيير الحكومة هو نوع من التشويش عليها

اكّدت اوساط رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لصحيفة "الجمهورية" انّ "الحكومة تقوم بما عليها، واي حديث عن تغييرها هو نوع من التشويش عليها وعلى رئيسها، ويندرج في سياق تكملة الحملة التي تُشنّ عليه منذ مدة. وفي كل الاحوال ليس في اجندة رئيس الحكومة ما يؤشر الى تغيير حكومي او الى استقالة منها".

وافادت معلومات للجمهورية بأنّ "الحديث عن مصير الحكومة، لا صدى له في ​عين التينة​. وعندما يُسأل رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ عن مصير الحكومة، يجزم بأنّ لا شيء من هذا القبيل، ولا علم له بأي كلام عن تغيير حكومي. فالحكومة تعمل جهدها في هذه الفترة، لكن المطلوب في النهاية هو العمل والنتائج الملموسة التي يجب ان تراها الناس".