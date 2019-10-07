بري حول استدعاء الجراح وشقير: كان عليهما ان يستجيبا لدعوة القاضي

علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على استدعاء الوزيرين محمد شقير وجمال الجراح "المدّعي العام المالي قام بواجباته، واستدعى من استدعاه، وكان عليهما ان يستجيبا لدعوة القاضي ويقولا ما عندهما".
ولفت بري بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الجمهورية" الى ان "الوزير الاسبق بطرس حرب حضر الى القاضي وقدّم ما لديه وخرج بمعنويات. وعندما يرى القاضي انّ ثمة اشخاصاً آخرين يتوجب استدعاؤهم، فبالتأكيد سيقوم بذلك".
وحول لجنة التحقيق البرلمانية حول الخليوي، أكد بري أنه "عندما يصلني طلب خطي وفق الاصول لتشكيل لجنة تحقيق سأمشي به ولن أتأخّر في دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لتشكيل هذه اللجنة"، مؤكدا انه "مع الغاء وزارة الاعلام قبل كل شيء".
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