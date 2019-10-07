"أنصار الله": مقتل وإصابة عسكريين سودانيين بقصف غرب تعز

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​، سقوط قتلى وجرحى من ​القوات​ السودانية العاملة ضمن ​التحالف العربي​، بقصف في محافظة تعز جنوب غربي ​اليمن​. وكانت قوات ​الحكومة​ الشرعية، أعلنت في الثامن من أيار العام الماضي، السيطرة على مفرق الوازعية الاستراتيجي، قبل أن تتمكن من إحكام سيطرتها على مدينة الشقيراء مركز مديرية الوازعية.

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